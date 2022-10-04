Москва, , 14:25 — REGNUM Россия может победить киевский режим и без применения оружия массового поражения, в том числе тактического ядерного, отметил 4 октября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Киев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Для этого необходимо прежде всего уничтожать инфраструктуру, теплоэлектростанции и мосты через Днепр, полагает военкор:

«Этого противнику хватит за глаза, чтобы у него всё посыпалось. Не надо применять ядерное оружие, когда у тебя есть огромное количество других инструментов давления», — отметил он.

Следует пользоваться тем обстоятельством, что инфраструктура б. УССР с советских времен не менялась, а значит, координаты объектов хорошо известны, добавил Котенок:

«При проблемах с разведданными (следует) адекватно бить по старым советским картам. Они уж точно содержат ТЭЦ и всю инфраструктуру. В отличие от военных объектов, эту инфраструктуру мы знаем железно. Надо её просто выбить, уничтожить, выжечь каленым железом», — убежден военкор.