Москва, 4 октября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о сохранении функций и полномочий учредителя школ воспитательных колоний за ФСИН России, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Определяется, что для лиц, содержащихся в воспитательных колониях уголовно-исполнительной системы, обеспечиваются условия для получения начального общего, основного общего и среднего общего образования в федеральных государственных образовательных организациях, находящихся в ведении ФСИН России.

Устанавливается возможность привлечения, в том числе на договорной основе, педагогических работников общеобразовательных организаций субъектов РФ, созданных при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы.

В настоящее время в структуре уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (УИС) при воспитательных колониях функционируют 13 общеобразовательных организаций, отмечают в правительстве.

В случае передачи школ колоний в ведение органов государственной власти субъектов РФ, ввиду низкой наполняемости (от 9 до 110 обучающихся), они могут быть преобразованы в филиалы муниципальных общеобразовательных организаций, персонал которых будет составлять от двух до четырех преподавателей-совместителей. Кроме того, это обстоятельство серьезно ухудшит не только состояние и результаты воспитательной и образовательной работы с несовершеннолетними осужденными, но и социально-психологическую обстановку в среде воспитанников, отмечают в правительстве.