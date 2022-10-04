Тегеран, , 14:23 — REGNUM Президент Ирана Ибрахим Раиси, выступая на заседании парламента 4 октября, призвал к национальному единству и попытался смягчить гнев против властей страны, в то время как антиправительственные протесты продолжали распространяться всё шире, охватывая университеты и средние школы, как передает Associated Press.

Ибрагим Раиси Mehr News Agency

Раиси признал, что Исламская Республика имеет «слабости и недостатки», но повторил официальную версию, согласно которой волнения, вызванные в сентябре смертью 22-летней женщины после ее задержания полицией нравов, — ничто иное, как заговор врагов Ирана.

«Сегодня решимость страны направлена на сотрудничество, чтобы уменьшить проблемы народа, — сказал он. — Единство и национальная целостность — вот что нужно, чтобы лишить надежды нашего врага».

Слова Раиси перекликаются с заявлениями верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который обвинил США и Израиль в разжигании беспорядков.

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