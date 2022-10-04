Пермь, , 14:23 — REGNUM В Перми мемориал заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны стал региональной собственностью. Ранее памятник принадлежал Мотовилихинским заводам. Об этом 4 октября в своём телеграм-канал сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Мемориал заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Пермь permkrai.ru

«Мемориал заводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» перешёл в региональную собственность. Этого решения пришлось добиваться в судах, переговорами с Мотовилихинскими заводами, раньше он принадлежал предприятию. Мы были обязаны его сохранить, это память о подвигах наших земляков», — сказал глава Пермского края.

Стоит отметить мемориал имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Он был открыт в мае 1985 года к 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Комплекс включает в себя бронзовую скульптуру воина-победителя, два орудия, выпущенных на Мотовилихинских заводах и стену памяти с именами 1250 работников завода, умерших и пропавших без вести в годы войны.

Напомним, завод признан банкротом. Изначально суд отказал в удовлетворении ходатайства краевого правительства о передаче памятника. Позднее собрание кредиторов предприятия приняло решение об одобрении мирового соглашения с правительством и исключении из конкурсной массы мемориала. Регион получил право организовать необходимые реставрационные работы и поддерживать памятник в состоянии, достойном памяти советских воинов и народа, сражавшегося в Великой Отечественной войне.

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