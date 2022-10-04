Богота, , 14:23 — REGNUM Правительство США продолжит рассматривать вопрос о том, остается ли Куба в списке стран, спонсирующих терроризм. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Колумбию.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

«Что касается Кубы и включения ее в список государств-спонсоров терроризма, у нас есть четкие законы, четкие критерии, четкие требования, и мы будем продолжать пересматривать их по мере необходимости, чтобы убедиться, что Куба продолжает соответствовать этому определению», — сказал Блинкен.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро назвал несправедливостью включение Кубы в соответствующий американский список.