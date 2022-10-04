4 октября 2022 | Время чтения 8 мин

Независимая международная комиссия по расследованию произошедшего в Сребренице и ее окрестностях в 1992–1995 гг. пришла к выводу, что в Сребренице не было совершено ни отдельного преступления, которое можно было бы охарактеризовать как геноцид, ни геноцида как такового.

Милорад Койич, , 21:15 — REGNUM Независимая международная комиссия по расследованию произошедшего в Сребренице и ее окрестностях в 1992–1995 гг. была сформирована правительством Республики Сербской в 2019 году для того, чтобы провести всеобъемлющий и непредвзятый анализ событий в этом регионе и выявить объективные факты, касающиеся страданий представителей всех народов, проживающих на этой территории.

Босния и Герцеговина Иван Шилов © ИА REGNUM

В 2020 году были назначены члены комиссии. Важно упомянуть, что выбор экспертов проводился на основании их профессиональных достижений и авторитета, приобретенного за долгие годы профессиональной деятельности.

Члены комиссии понимали, что речь идет о сложном исследовании, но они руководствовались тем, что научное и экспертное рассмотрение всех важных вопросов и фактов, даже самых болезненных и противоречивых, является лучшим средством для того, чтобы избежать манипуляций.

Регион Сребреницы или Среднего Подринья с исторической точки зрения невозможно рассматривать лишь в контексте событий, произошедших в июле 1995 года, так как на этой территории существовал тлеющий конфликт между представителями различных народов еще во время Второй мировой войны. Если речь идет об этом историческом периоде, нужно напомнить о геноциде сербов, который совершило усташское Независимое Хорватские Государство. Только в апреле и мае 1942 года в Подринье было убито от 4000 до 6000 сербов.

Братская могила. Сребреница Adam63

По мере эскалации межнациональных противоречий в бывшей СФРЮ в середине 1990-х годов обострялась и ситуация в регионе Сребреницы. Тогда была создана первая военизированная мусульманская организация в Подринье, а в начале 1991 года была учреждена так называемая Патриотическая лига — самая многочисленная и очень хорошо организованная паравоенная структура боснийских мусульман, которая фактически была армией Партии демократического действия (Партия лидера мусульман БиГ Алии Изетбеговича. — ИА REGNUM).

Алия Изетбегович Helene C. Stikkel — US Department of Defense

Всё это повлияло на возникновение в некоторых селах в муниципалитетах Братунац и Сребреница баррикад и сельских патрулей, независимо от того, проживало ли в этих селах больше сербов или бошняков. Столкновения между сербами и боснийскими мусульманами в области Среднего Подринья начались в апреле 1992 года, в начале мая усилились атаки мусульманских вооруженных сил на территорию муниципалитета Сребреница.

После нападения на село Скелане 16 января 1993 года окончательно была очерчена территория бошнякского анклава Сребреница. Это была самая этнически чистая территория в охваченной войной Боснии и Герцеговине. До этого мусульманские подразделения в сребреницком регионе убили около двух тысяч мирных жителей, военных и бойцов сельских патрулей сербской национальности (до конца войны — чуть более 2650 человек).

В середине апреля 1993 года представителями Армии Республики Сербской, Армии БиГ и ООН было достигнуто соглашение о демилитаризации Сребреницы и Жепы. Тем не менее подразделения боснийских мусульман в Сребренице, во главе со своим руководством в Сараево, не захотели сложить оружие. Они рассматривали демилитаризованную зону как убежище для реорганизации своих военных мощностей, откуда потом можно было бы действовать в тылу Армии Республики Сербской.

С того дня, когда соглашение, подписанное под эгидой ООН, вступило в силу, вернее с середины марта 1993 года и до середины лета 1995 года, боевики 8-й оперативной группы, вернее 28-й дивизии Армии БиГ, убили приблизительно 450 сербских мирных жителей и военных в населенных пунктах в окрестности Сребреницы. С другой стороны, в соответствии с источниками с боснийской стороны, в период с начала 1992 года и до начала 1995 года в этом регионе погибло около 2100 мусульман, из них, как обозначено и в официальной монографии 28-й дивизии Армии БиГ, 1800 военных.

Танки Т-55, принадлежащие 28-й дивизии БиГ SPC Emmanuel Samedi, U. S. Army

Из-за всё более агрессивных действий боевиков 28-й дивизии и реальной опасности того, что их военно-политические планы раздела Республики Сербской в регионе Среднего Подринья на две части осуществятся, Армия Республики Сербской начала проведение операции под кодовым названием «Кривая 95». Первоначально операция не предусматривала занятия самого города Сребреница, но так как 28-я дивизия отказалась от обороны города и начала прорыв окружения, Армия Республики Сербской решила войти в сам город.

Если проанализировать сложившуюся ситуацию с военно-тактической точки зрения, учитывая при этом не слишком большое число жертв и достаточные объёмы вооружения, а также поддержку голландского батальона UNPROFOR (Силы Организации Объединенных Наций по охране, миротворческая миссия ООН на территории стран бывшей Югославии. — ИА REGNUM), станет очевидным, что если бы 28-я дивизия решила защищать города, сербам не так просто было бы взять Сребреницу. Однако командование 28-й дивизии приказало собрать в сребреницком районе Шушняры всех действующих военных и резервистов, полицию Сребреницы, всех военнообязанных из рядов территориальной обороны. Все военнообязанные, дислоцированные в Шушнярах, получили приказ начать боевую операцию по прорыву в сторону города Тузла. Таким образом была сформирована колонна, которая направилась к Тузле через территорию, подконтрольную Армии Республики Сербской. В колонне было около 12 500 человек.

Норвежский миротворец во время осады Сараево Михаил Евстафьев

Реконструкция событий, связанных с передвижением упомянутой колонны, вернее с прорывом окружения, является одной из важных частей отчета комиссии по Сребренице.

Исходя из оценки потерь среди мусульманских боевиков, основанной на рассказах выживших свидетелей прорыва и отчетах так называемой Армии БиГ, с большой долей вероятности можно говорить о том, что на протяжении всего маршрута в боевых действиях, взаимных перестрелках и в результате самоубийств погибло от 4000 до 5000 человек. Как раз исходя из этого числа, а также из общего количества пострадавших, комиссия подсчитала количество плененных участников прорыва. На основании всех проанализированных данных было подсчитано, что минимальное количество пленённых варьируется от 1000 до 2500 человек, а максимальное — от 2500 до 3000 человек.

Чтобы подсчитать число жертв массовых расстрелов, комиссия предположила, что максимальное количество расстрелянных не может превышать общее количество плененных участников прорыва! Кроме того, нужно было учесть тот факт, что определенное количество пленных не было расстреляно — позже они участвовали в обмене пленными. Это значит, что количество расстрелянных с 14 по 16 июля 1995 года, которое определили в своих расследованиях криминалисты, полностью соответствует результатам антропологических расследований, проведенных комиссией. Так как все убитые изначально были похоронены в первичных могилах, криминалисты проанализировали эти могилы и подтвердили, что максимальное количество людей, которые могли быть захоронены, не превышает 3715 человек, и это при условии, что могилы были использованы полностью — без пустого пространства между трупами!

Похороны 465 опознанных в 2007 году жертв резни в Сребренице Pyramid

После подробного анализа всех полученных данных, Независимая международная комиссия по расследованию произошедшего в Сребренице и ее окрестностях в 1992–1995 гг. пришла к выводу, что в Сребренице не было ни отдельного преступления, которое можно было бы охарактеризовать как геноцид, ни геноцида как такового!

Хотя комиссия не считает убийства, которые произошли в окрестностях Сребреницы, геноцидом, она учитывает тот факт, что около 2000 человек (в основном военнопленных) было убито, и считает, что ответственных за эти преступления нужно наказать.

Председатель комиссии — профессор Гидеон Грайф (Израиль) от имени всех её членов представил заключительный отчет на специальном заседании правительства Республики Сербской в июне 2021 года. После того как правительство приняло этот отчет, состоялась его публичная презентация.

До настоящего времени члены комиссии ознакомили общественность с выводами, представленными в отчете, участвуя по отдельности в работе круглых столов и научных конференций в Сербии, России, Румынии. Такая практика продолжится и впредь.

После публикации отчета последовала и отрицательная реакция. Его главным критиком выступило руководство «Мемориального центра Сребреница — Поточри». Предпринимались попытки дискредитации как самого отчета, так и членов комиссии по отдельности, особенно ее председателя Гидеона Грайфа. Тем не менее не было зафиксировано никаких более серьезных действий в рамках официальных государственных институтов — вся критика осталась на уровне слухов, опубликованных на страницах бошнякских интернет-порталов.

Ни одна из этих нападок не коснулась содержания исследования. Все негативные комментарии касались исключительно самой темы, которая стала предметом расследования комиссии, но при этом критики не приводили никаких фактов из отчета, которые они посчитали спорными.

После того как комиссия представила заключительный отчет на заседании правительства Республики Сербской, бывший верховный представитель международного сообщества в Боснии и Герцеговине Валентин Инцко навязал БиГ Закон о запрете отрицания геноцида. Этот шаг очень сложно рассматривать отдельно от результатов работы комиссии в том числе и потому, что навязанные изменения и дополнения Уголовного кодекса БиГ нацелены на запрет поиска доказательств того, что на самом деле происходило в Сребренице, и оглашения достоверных научных фактов об этой теме.

Валентин Инцко Sindre Langmoen — Model United Nations in Mostar

«Закон Инцко» можно рассматривать как невиданный антидемократический акт. Экспертное сообщество, аналитики и обычные граждане согласны в том, что этот закон не может принести Боснии и Герцеговине ничего хорошего, вернее не может способствовать примирению между ее народами, и поэтому нужно добиться того, чтобы его положения перестали действовать в правовом поле БиГ.

Если «Закон Инцко» будет применяться так, как это изначально было задумано, общепринятой истиной о войне в БиГ станет исключительно то, что говорят бошняки. К сожалению, за два с половиной десятилетия, прошедших с окончания войны, это уже давно стало практикой.

В этих целях некоторые государства принимают на уровне парламентов резолюции о запрете отрицания «геноцида в Сребренице». Все они содержат утверждения, что в Сребренице было убито более 8000 бошняков, что никак не соответствует выводам, к которым пришла независимая комиссия в своей работе.