Джакарта, 4 октября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Национальная полиция Индонезии привлекла 1148 сотрудников для поддержания безопасности и порядка на трех мероприятиях G20, которые пройдут в первую неделю октября 2022 года на Бали, сообщает Antara.

AWG97 Полиция. Индонезия

Чтобы обеспечить серию рабочих визитов президента на Бали, полиция, а также другие компоненты безопасности провели региональные полицейские операции под кодовым названием операция Пури Агунг VIII 2022 года. Эта операция по обеспечению безопасности продлится четыре дня с 4 по 7 октября 2022 года.

Разведывательные подразделения призвали сохранять бдительность и повышать эффективность работы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо приказал объединенной независимой группе по установлению фактов полностью раскрыть инцидент на стадионе в Маланге менее чем за месяц.