Москва, , 14:21 — REGNUM Зафиксированное в РФ снижение цен на аренду жилья в сентябре 2022 года связано с ослаблением деловой активности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Снижение цен на аренду в сентябре 2022 года связано со ослаблением деловой активности и, соответственно, потребностей в новом персонале, а также с отъездом части арендаторов из крупных городов и выходом на арендный рынок квартир граждан, решивших выехать за рубеж, — сказал он. — Пока в объявлениях можно увидеть снижение в пределах 2-5%. Скорее всего, далее будет наблюдаться более лояльное отношение собственников и их представителей к скидкам, характеристикам и составу семьи потенциальных арендаторов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в РФ жилье из-за падения спроса на аренду перестает быть выгодным активом.

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