Нили, Афганистан, 4 октября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Жители отдалённого кишлака в уезде Мирамор афганской провинции Дайкунди за свой счёт начали строительство здания школы. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Ариф Арифи, житель кишлака Наладж, сообщил, что строительство школы началось на церемонии, на которой присутствовали все его жители. По его словам, учебное учреждение на 18 классов будет возведено на личные средства жителей кишлака Наладж.

Арефи говорит, что жители начали строить школу из-за того, что в последние годы большинство детей этого кишлака были лишены образования из-за отсутствия подходящего здания.

Следует отметить, что в уезде Мирамор также ведутся строительные и ремонтные работы ещё трех школ на личные средства местных жителей.