Барнаул, , 14:20 — REGNUM Депутат Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) Анатолий Вытоптов рассказал, как жители и предприятия Павловского и Ребрихинского районов помогают нашим бойцам, участвующим в спецоперации, и мобилизованным ребятам.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, спецоперация коснулась многих жителей округа — у кого-то служат по контракту или мобилизованы члены семьи, у кого-то — друзья или знакомые. Поэтому в сбор помощи нашим военным вовлечено большое количество людей – население, предприятия, органы власти. В Павловском и Ребрихинском районах собирали посылки для бойцов и до объявления частичной мобилизации, сейчас эта работа приобрела более масштабный характер.

«Предприятия района просто собирали грузовые машины с теплыми вещами, шапками, берцами, бушлатами, продуктами питания и отправляли в Омск на пересылку, много увезли питьевой воды», — рассказал Анатолий Вытоптов. Он тоже принимает участие в сборе помощи, откликается на адресные просьбы жителей.

Депутат также сообщил, что ряд крупных агропредприятий региона создали фонд в поддержку спецоперации и тоже формируют грузы.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Алтайского края спустя неделю после начала мобилизации в России, пролили свет на то, как данный процесс проходит в регионе: пока Алтайский край выполнил около половины задания по частичной мобилизации.

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