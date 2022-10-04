Москва, 4 октября, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Экспорт российских энергоресурсов, в первую очередь, нефти продолжает расти на азиатских рынках. Заказчики из ЕС останутся в ситуации ограниченного предложения, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

(сс) Victoria_Borodinova Транспортировка нефти

«На фоне фундаментальных сложностей в экономике и угрозе снижения промышленного производства потенциально западноевропейский рынок сегодня не является приоритетным, объемы потребления Европой нефти и газа в годовом исчислении могут рухнуть на 15%.

Освоение новых рынков — это стратегическая задача, которую Россия продолжает успешно реализовывать. В сентябре 2022 года Россия уже стала вторым поставщиком нефти в Индии и это небывалый прорыв.

За восемь месяцев 2022 года российский экспорт в Китай вырос на 50% — до $72,9 млрд. Поставки Россией сырья, переработанной продукцией с высокой добавленной стоимостью и энергоносителей в страны Юго-Восточной Азии могли бы быть еще более впечатляющими.

Однако этому препятствует отсутствие современной транспортно-логической инфраструктуры и высокоскоростных магистралей», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, нефтекомпании РФ на фоне санкций ЕС готовятся вернуться к перевозке нефти на восток не по трубопроводам, а по железной дороге — впервые с 2016 года.

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