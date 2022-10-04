Улан-Удэ, 4 октября 2022, 14:19 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о назначении на должность министра природных ресурсов республики Натальи Тумуреевой, которая с 2019 года работала заместителем руководителя ведомства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
После отставки предыдущего министра Сергея Матвеева в апреле 2022 года Тумуреева временно исполняла обязанности главы минприроды.
«Назначить Тумурееву Наталью Николаевну на государственную должность министра природных ресурсов и экологии Республики Бурятия, членом правительства Республики Бурятия 5 октября 2022 года», — говорится в указе от 4 октября.
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