Улан-Удэ, 4 октября, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о назначении на должность министра природных ресурсов республики Натальи Тумуреевой, которая с 2019 года работала заместителем руководителя ведомства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото из личного архива Натальи Тумуреевой Наталья Тумуреева

После отставки предыдущего министра Сергея Матвеева в апреле 2022 года Тумуреева временно исполняла обязанности главы минприроды.

«Назначить Тумурееву Наталью Николаевну на государственную должность министра природных ресурсов и экологии Республики Бурятия, членом правительства Республики Бурятия 5 октября 2022 года», — говорится в указе от 4 октября.