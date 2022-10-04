Москва, , 14:18 — REGNUM В РФ ажиотажный спрос на наличные немного снизится в течение месяца, но желание людей хранить деньги вне банка сохранится до конца 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Банковские ячейки Although

«Как говорится, «дома спокойней». Так, граждане руководствуются необходимостью обеспечить безопасность хранения собственных средств. Вследствие ажиотажа можно прогнозировать небольшой рост стоимости сейфов и тарифов на аренду ячейки в банках, — сказал Щербаченко. — Данная ситуация является достаточно прогнозируемой реакцией населения на изменения в экономике: снижение ключевой ставки ЦБ РФ, неопределенность на валютном рынке. Рост спроса на наличные рубли и валюту отчасти связан со следующими причинами. Во-первых, это следствие переживаний граждан после объявления частичной мобилизации. Во-вторых, это вызвано стремлением уезжающих из страны снять наличные, которые им необходимы для жизни в другом государстве. В-третьих, во многом ситуация связана с финансовой безграмотностью. Люди не знают о возможности открыть счет в дружественных странах и перевести туда свои капиталы».

В дальнейшем, как полагает Щербаченко, важно обеспечить необходимую наличность в банках.

«Нельзя допустить отсутствия доступной наличности в банках долгое время. Дефицит наличных средств вызовет еще больший ажиотаж», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Татьяна Скрыль заявила, что пик спроса на наличность еще не пройден.

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