В РФ может подорожать стоимость банковских ячеек — экономист
Москва, 4 октября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В РФ ажиотажный спрос на наличные немного снизится в течение месяца, но желание людей хранить деньги вне банка сохранится до конца 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
«Как говорится, «дома спокойней». Так, граждане руководствуются необходимостью обеспечить безопасность хранения собственных средств. Вследствие ажиотажа можно прогнозировать небольшой рост стоимости сейфов и тарифов на аренду ячейки в банках, — сказал Щербаченко. — Данная ситуация является достаточно прогнозируемой реакцией населения на изменения в экономике: снижение ключевой ставки ЦБ РФ, неопределенность на валютном рынке. Рост спроса на наличные рубли и валюту отчасти связан со следующими причинами. Во-первых, это следствие переживаний граждан после объявления частичной мобилизации. Во-вторых, это вызвано стремлением уезжающих из страны снять наличные, которые им необходимы для жизни в другом государстве. В-третьих, во многом ситуация связана с финансовой безграмотностью. Люди не знают о возможности открыть счет в дружественных странах и перевести туда свои капиталы».
В дальнейшем, как полагает Щербаченко, важно обеспечить необходимую наличность в банках.
«Нельзя допустить отсутствия доступной наличности в банках долгое время. Дефицит наличных средств вызовет еще больший ажиотаж», — сказал экономист.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Татьяна Скрыль заявила, что пик спроса на наличность еще не пройден.