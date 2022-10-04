Переславль-Залесский, Ярославская область, , 14:55 — REGNUM Правительство РФ выделило из федерального бюджета 395 млн рублей на рекультивацию полигона в Переславле-Залесском Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное правительство.

Переславль-Залесский Правительство Ярославской области

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Экология». Распоряжение о перераспределении средств подписал 4 октября председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Это очень важный и долгожданный для Ярославской области проект, и мы приложили максимум усилий, чтобы получить по нему федеральную поддержку. Жители Переславля-Залесского с 2018 года ожидали рекультивации этого полигона. Даже закрытый, он представляет опасность для экологии округа. Люди из расположенной рядом деревни страдают от неприятного запаха и риска возгораний и задымлений. Значительный объем вложений со стороны федерального бюджета позволит нам реализовать этот проект. Ещё 146 млн рублей мы выделим из регионального бюджета, уже предусмотрели это в поправках на 2022 год», — сказал губернатор Михаил Евраев.

Михаил Евраев добавил, что работы будут проведены в рамках федерального проекта «Чистая страна», начнутся они уже в этом году и завершатся в 2023-м. Проект предусматривает планировочные мероприятия, создание изолирующего слоя и выполнение биологического этапа рекультивации — посев газонных трав и высадку деревьев и кустарников. Компания-подрядчик, как сообщает правительство области, будет определена по результатам конкурса сразу после получения федеральных средств.

Напомним, полигон был создан в 1957 году и закрыт в 2017-м. Сейчас он заполнен коммунальными и промышленными отходами IV–V классов опасности, объем которых — свыше 390 тысяч кубометров. Общая площадь земельных отводов — более шести гектаров.

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