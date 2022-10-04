Бишкек, , 14:17 — REGNUM С начала 2022 года чистая прибыль госпредприятий Киргизии достигла 1,3 млрд сомов (955 млн рублей), а компаний с государственной долей — 8,5 млрд сомов (6 млрд 245 млн рублей). Об этом заявил директор фонда по управлению госимуществом Мирлан Бакиров, передаёт «Кабар».

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Глава фонда отметил, что за 2021 год государственные предприятия получили 2 млрд сомов (1 млрд 470 млн рублей) чистой прибыли, а компании с госдолей — 11 млрд сомов (8 млрд 82 млн рублей).

По словам чиновника, фонд госимущества Киргизии надеется получить дополнительные доходы за счёт выявления принадлежащих государственным компаниям площадей, которые те сдают в аренду.

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