Чернигов, Украина, 4 октября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Перехватить инициативу на театре военных действий на территории б. УССР можно, взяв Чернигов, отметил 4 октября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Иван Шилов ИА REGNUM Чернигов

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Это позволило бы и угрожать Киеву, и «нависать над Харьковом», а с учетом географических и иных обстоятельств для взятия города достаточно одного армейского корпуса, отметил военкор.

«Взял бы Чернигов и дальше не пошел, начал бы закапываться. Чернигов — русский (город). Когда мы уходили из Чернигова этой зимой, люди на коленях стояли плакали: «Зачем вы уходите?»», — рассказал Котенок.

Такие действия помогли бы оттянуть силы киевского режима с других направлений, где они в настоящее время пользуются численным превосходством и сохраняют инициативу, отметил военкор.