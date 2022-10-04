Майкоп, 4 октября 2022, 14:17 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал в расположении 227-й артиллерийской бригады, в которую направлены для обучения и подготовки мобилизованные из республики. Он проверил условия проживания бойцов и выслушал их просьбы и пожелания, а также пообещал дополнительно закупить необходимые предметы экипировки, лекарства, оборудование и оказать помощь оставшимся дома родным.
Как сообщила ГТРК Адыгея, ранее для мобилизованных из Адыгеи и сотрудников Росгвардии были закуплены спальные мешки, сапоги, дождевики, коврики, радиостанции, тактические сетки, армейские аптечки.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября военный комиссар Адыгеи Александр Аверин проинформировал о полном выполнении задания по частичной мобилизации.