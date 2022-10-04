Майкоп, 4 октября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал в расположении 227-й артиллерийской бригады, в которую направлены для обучения и подготовки мобилизованные из республики. Он проверил условия проживания бойцов и выслушал их просьбы и пожелания, а также пообещал дополнительно закупить необходимые предметы экипировки, лекарства, оборудование и оказать помощь оставшимся дома родным.

Mil.ru Частичная мобилизация

«В процессе боевого слаживания и убытия в места постоянной дислокации мы будем решать все текущие вопросы с обмундированием и оборудованием, лекарствами, продуктами. Важно, чтобы вы успешно выполнили задачи, поставленные президентом России Верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным , и благополучно вернулись домой живыми и здоровыми», — обратился к бойцам Кумпилов.

Как сообщила ГТРК Адыгея, ранее для мобилизованных из Адыгеи и сотрудников Росгвардии были закуплены спальные мешки, сапоги, дождевики, коврики, радиостанции, тактические сетки, армейские аптечки.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября военный комиссар Адыгеи Александр Аверин проинформировал о полном выполнении задания по частичной мобилизации.