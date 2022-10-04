Абакан, 4 октября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Второй пакет мер поддержки мобилизованных, которые требуют изменения бюджета региона, готовит правительство Хакасии.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Как сообщил 4 октября в своём телеграм-канале глава Хакасии Валентин Коновалов, меры региональной поддержки, о которых сообщалось ранее, в частности три единовременные выплаты, были определены исходя из необходимости оперативно поддержать семьи мобилизованных.

«Это максимально возможные меры, которые мы можем предоставить в настоящий момент из резервного фонда без изменения ранее утверждённого бюджета республики», — пишет Коновалов.

По его словам, семьям мобилизованных необходимо как можно быстрее получить денежную помощь, они не могут ждать изменения бюджета.

«Правительство Хакасии не ограничится перечисленными выплатами. Сейчас мы готовим второй пакет мер поддержки, которые требуют изменения бюджета региона и утверждения на уровне Верховного совета республики. Предполагается, что эти меры будут приняты на ближайшей сессии республиканского парламента, в настоящий момент мы отрабатываем их совместно с депутатами Верховного совета», — отметил Коновалов.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября власти Хакасии объявили о региональных мерах социальной поддержки семей мобилизованных. В том числе по 10 тысяч рублей из республиканского бюджета выплатят на каждого несовершеннолетнего ребёнка и студента вуза до 23 лет, получающего первое очное образование. По 10 тысяч рублей получит каждая семья мобилизованных. По 10 тысяч рублей выплатят каждому мобилизованному бойцу.