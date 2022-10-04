Москва, 4 октября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Россия идет по верному политическому пути, воссоединяясь с Донбассом, Херсоном и Запорожьем, заявил корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы Борис Пайкин (ЛДПР).

Алексей Колчин ИА REGNUM Россия

« Илон Маск взорвал мировое информационное пространство простыми вопросами. Он предложил пользователям социальной сети свой план по урегулированию конфликта, признавая при этом, что Крым исторически всегда был российским.

На вопрос Маска, должны ли жители Донбасса решать через референдум свою судьбу, 67% его читателей признали за дончанами это право! И это на фоне повальной русофобской пропаганды, которая длится не первый месяц.

Значит, читатели Илона Маска, а это простые, но думающие люди, отнюдь не поддерживают агрессию блока НАТО, гонку вооружений и последующий за этим мировой экономический кризис.

Возможно, они не найдут на карте Донецк, но они нашли в почтовом ящике счета за электричество. И поняли, что борьба против жителей Донбасса, выступающих за свою свободу, имеет для граждан Европы и Америке свою цену.

Для России это означает, что страна на верном политическом пути. Исторический процесс объединения россиян не остановить. И это становится очевидным не только в России, но и во всем мире», — пояснил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск представил собственный план по разрешению конфликта на территории б. УССР.

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