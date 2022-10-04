Донецк, , 14:15 — REGNUM Кировский и Петровский районы Донецка были обстреляны боевиками вооружённых бандеровских формирований. Об этом 4 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ

Отмечается, что обстрел Кировского и Петровского районов Донецка со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 13:54 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует принимать участие в «упражнениях» по ядерной риторике