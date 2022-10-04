Иркутск, 4 октября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В Приангарье, в преддверие Дня учителя, наградили лучших работников системы среднего профессионального образования, сообщает 4 октября телеграм-канал правительства Иркутской области.

ИА REGNUM Учитель

Грамоты и благодарности от губернатора Игоря Кобзева получили работники техникумов и колледжей Иркутской области, готовящие кадры для строительства и горного дела, автотранспортной и железнодорожной отраслей, агропрома и образования.

Глава региона отметил, что система профтехобразования многие годы обеспечивает квалифицированными кадрами различные сферы народного хозяйства региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Иркутской области 19 учителей получат премии за достижения в педагогической деятельности. По словам губернатора, это те, кому назначено поощрение от Министерства просвещения РФ.

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