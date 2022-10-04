Оттава, 4 октября 2022, 14:14 — REGNUM Видео вероятного расстрела военнослужащими ВА Азербайджана армянских военнопленных глубоко встревожило главу МИД Канады Мелани Жоли. Об этом она 4 октября сообщила в соцсети Twitter.
«Виновные в таком насилии должны быть привлечены к ответственности, и регион должен вернуться к состоянию стабильности», — написала Жоли.
Ранее в Армении сообщили, что по видео удалось выяснить место, где произошла казнь, дату и личности расстрелянных.
Напомним, 3 октября МИД России призвал проанализировать данное видео с расстрелом пленных.
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