София, , 14:14 — REGNUM Глава победившей на выборах в Народное собрание (парламент) Болгарии партии ГЕРБ Бойко Борисов не будет претендовать на пост премьер-министра страны. Об этом он заявил в ходе брифинга в Софии, передает болгарская информационная служба News. bg.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Борисова, на сегодняшний день он намерен «сосредоточить усилия на создании мощной коалиции».

«Я не хочу быть ни премьер-министром, ни министром, ни депутатом, — резюмировал он. — Прошедшие выборы показали, что народ не дает никому права руководить Болгарией единолично».

Напомним, в ходе состоявшегося 2 октября всенародного голосования ГЕРБ заручилась поддержкой 25,33% голосов избирателей. Партия получит возможность сформировать парламентское большинство и кабинет министров.