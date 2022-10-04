София, 4 октября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Глава победившей на выборах в Народное собрание (парламент) Болгарии партии ГЕРБ Бойко Борисов не будет претендовать на пост премьер-министра страны. Об этом он заявил в ходе брифинга в Софии, передает болгарская информационная служба News. bg.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По словам Борисова, на сегодняшний день он намерен «сосредоточить усилия на создании мощной коалиции».

«Я не хочу быть ни премьер-министром, ни министром, ни депутатом, — резюмировал он. — Прошедшие выборы показали, что народ не дает никому права руководить Болгарией единолично».

Напомним, в ходе состоявшегося 2 октября всенародного голосования ГЕРБ заручилась поддержкой 25,33% голосов избирателей. Партия получит возможность сформировать парламентское большинство и кабинет министров.