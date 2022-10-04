Москва, , 16:59 — REGNUM Компания «Металл-град» — новый резидент Арктической зоны России, намерен построить в Норильске завод по производству асфальтобетонной смеси. В реализацию проекта по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) планируется инвестировать 79,1 млн рублей. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает пресс-служба КРДВ.

Укладка асфальта Https://adm44.ru

Полученный статус резидента Арктической зоны России позволит инвестору начать производство продукции, востребованной строительными компаниями Красноярского края.

«Запуск завода будет способствовать снижению себестоимости оказания услуг и устранению расходов по доставке материалов для строительства автомобильных дорог», — отметил Виктор Данилов, глава компании.

«Комплексным планом развития Норильска до 2035 года предусмотрено создание в городе современной инфраструктуры, в том числе дорожно-транспортной, которой необходим материал для устройства и поддержания дорожного полотна. В рамках соглашения о передаче части функций управляющей компании, подписанного с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, будем сопровождать проект компании «Металл-град» на всех стадиях его реализации — от упаковки до запуска», — добавил Сергей Ладыженко, глава Корпорации развития Енисейской Сибири.

Управляющая компания посодействовала инвестору в получении государственных мер поддержки для возможности запуска нового предприятия в запланированные сроки. Преференции в сфере налогов позволят увеличить объем финансовых вложений в работы, предусмотренные планом-графиком.

Как сообщало ИА REGNUM, статус резидента Арктической зоны получили еще две организации из Усинска.

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