Кемерово, , 14:14 — REGNUM В Кемеровской области в шахте «Ерунаковская-8» 4 октября при производстве работ по подключению скважины к трубопроводу предположительно произошло возгорание химреагента. Об этом сообщили в пресс-службе Распадской угольной компании.

В шахте Smdnr.ru

Напомним, что ранее сообщалось о том, что из-за пожара в кузбасской шахте эвакуированы более 130 горняков. Под землёй оставались ещё более 100 шахтёров.

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«Возгорание ликвидировано работниками участка управления по монтажу, демонтажу и ремонту горно-шахтного оборудования. Введён план ликвидации аварии. В шахте находилось 243 человека. Все люди выведены на поверхность. Пострадавших нет», — уточнили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, после пожара в шахте «Ерунаковская-8» организована прокурорская проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

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