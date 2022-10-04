Москва, 4 октября, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование законодательства о банкротстве, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Госдума

Сейчас лицо, являющееся контролирующим по отношению к должнику, и привлеченное к субсидиарной ответственности не может обжаловать ряд решений судов по делу о банкротстве, касающихся размера финансовой ответственности этого лица перед кредиторами.

«Предлагается внести изменение, в соответствии с которым на основании мотивированного ходатайства контролирующего должника лица арбитражный суд выносит определение о привлечении его к участию в рассмотрении дела о банкротства», — пояснил в ходе пленарного заседания замминистра юстиции РФ Андрей Логинов.

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) пояснил, что контролирующими должника лицами являются физические и юридические лица, которые не более чем за три года до банкротства могли давать обязательные указания или определять действия должника, в том числе по совершению сделок и их условиям. По его словам, законопроект позволит обеспечить соблюдение прав добросовестных контролирующих лиц на судебную защиту.