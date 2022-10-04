Бишкек, 4 октября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Правительство Киргизии пытается договориться с руководством Европейского банка реконструкции и развития о предоставлении прямых кредитов — без участия каких-либо посредников. Об этом заявил министр экономики Данияр Амангельдиев, передают киргизские СМИ.

EBRD Dermot Doorly Штаб-квартира ЕБРР

По его словам, за счёт этого киргизские власти надеются снизить процентную ставку по получаемым займам.

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Высокопоставленный чиновник сообщил, что в рамках программы по поддержке женского предпринимательства в ближайшие пять лет ЕБРР предоставит Киргизии кредиты на сумму $12 млн (690,8 млн рублей).

Амангельдиев отмечает, что в этой схеме присутствует посредник — международная организация, которая получает от Европейского банка деньги в долларах, но передаёт их киргизской стороне уже в виде национальной валюты.

«В результате этих манипуляций, а также с учётом услуг посредника и коммерческих банков, процентная ставка вырастает в два раза — до 20% — 22%», — констатирует глава экономического ведомства.

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