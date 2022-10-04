Киргизия просит Европейский банк развития о кредитах без посредников
Бишкек, 4 октября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Правительство Киргизии пытается договориться с руководством Европейского банка реконструкции и развития о предоставлении прямых кредитов — без участия каких-либо посредников. Об этом заявил министр экономики Данияр Амангельдиев, передают киргизские СМИ.
По его словам, за счёт этого киргизские власти надеются снизить процентную ставку по получаемым займам.
Читайте также: В Киргизии снижается спрос на кредиты в долларах
Высокопоставленный чиновник сообщил, что в рамках программы по поддержке женского предпринимательства в ближайшие пять лет ЕБРР предоставит Киргизии кредиты на сумму $12 млн (690,8 млн рублей).
Амангельдиев отмечает, что в этой схеме присутствует посредник — международная организация, которая получает от Европейского банка деньги в долларах, но передаёт их киргизской стороне уже в виде национальной валюты.
«В результате этих манипуляций, а также с учётом услуг посредника и коммерческих банков, процентная ставка вырастает в два раза — до 20% — 22%», — констатирует глава экономического ведомства.
Читайте также: Китай заберёт стратегические объекты Киргизии, если страна не выплатит долг