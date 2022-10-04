Москва, 4 октября 2022, 14:10 — REGNUM На пост президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ) избран исполняющий обязанности главы организации Наиль Измайлов. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба лиги.
Измайлов получил 53 голоса по итогам тайного голосования. Его соперником был президент махачкалинского клуба «Легион», выступающего во Второй лиге, Шамиль Лахиялов, который получил 11 голосов.
46-летний Измайлов избран главой ФНЛ сроком на четыре года. Выборы прошли в Москве.
Измайлов является бывшим вице-президентом московского «Спартака». В марте 2022 года он пришёл в ФНЛ на пост исполнительного директора, а в июне стал и. о. главы организации после того, как возглавлявший ФНЛ Александр Алаев перешёл на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
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