Москва, 4 октября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. На пост президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ) избран исполняющий обязанности главы организации Наиль Измайлов. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба лиги.

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Измайлов получил 53 голоса по итогам тайного голосования. Его соперником был президент махачкалинского клуба «Легион», выступающего во Второй лиге, Шамиль Лахиялов, который получил 11 голосов.

46-летний Измайлов избран главой ФНЛ сроком на четыре года. Выборы прошли в Москве.

Измайлов является бывшим вице-президентом московского «Спартака». В марте 2022 года он пришёл в ФНЛ на пост исполнительного директора, а в июне стал и. о. главы организации после того, как возглавлявший ФНЛ Александр Алаев перешёл на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ).