Варшава, , 14:09 — REGNUM Великобритания пока не будет выводить свои системы ПВО из Польши, заявил глава минобороны королевства Бен Уоллес 4 октября во время визита в республику, сообщает Reuters.

Флаг Великобритании Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Я рад объявить, что мы продлим текущую дислокацию нашей средней ПВО… еще на один период, чтобы убедиться, что Польше, которая помогает продолжать эту материально-техническую поддержку [режиму в Киеве], ничего не угрожало», — отметил Уоллес на пресс-конференции.

Британская система ПВО была развернута в Польше в июле. Военные были направлены в Польшу в рамках многонациональных сил НАТО, а также в рамках двустороннего сотрудничества.