Варшава, 4 октября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Великобритания пока не будет выводить свои системы ПВО из Польши, заявил глава минобороны королевства Бен Уоллес 4 октября во время визита в республику, сообщает Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Великобритании

«Я рад объявить, что мы продлим текущую дислокацию нашей средней ПВО… еще на один период, чтобы убедиться, что Польше, которая помогает продолжать эту материально-техническую поддержку [режиму в Киеве], ничего не угрожало», — отметил Уоллес на пресс-конференции.

Британская система ПВО была развернута в Польше в июле. Военные были направлены в Польшу в рамках многонациональных сил НАТО, а также в рамках двустороннего сотрудничества.