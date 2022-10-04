Москва, 4 октября 2022, 14:09 — REGNUM Россия не планирует принимать участие в «упражнениях» по ядерной риторике, заявил 5 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал публикацию The Times о том, что Россия якобы может провести ядерные испытания около территории б. УССР.
Напомним, ранее британская газета The Times сообщила, что Россия может провести демонстрационные испытания ядерного оружия. Об этом НАТО якобы предупредило страны, являющиеся участницами альянса.
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