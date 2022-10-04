Песков отреагировал на сообщения о возможном испытании РФ ядерного оружия
Москва, 4 октября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Россия не планирует принимать участие в «упражнениях» по ядерной риторике, заявил 5 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Василий Иванов ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Таким образом он прокомментировал публикацию The Times о том, что Россия якобы может провести ядерные испытания около территории б. УССР.
«У западных СМИ, у западных политиков, у глав государств сейчас очень много упражнений по ядерной риторике. Мы принимать участие в этом не хотим», — сказал Песков.
Напомним, ранее британская газета The Times сообщила, что Россия может провести демонстрационные испытания ядерного оружия. Об этом НАТО якобы предупредило страны, являющиеся участницами альянса.
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