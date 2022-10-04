Иркутск, , 14:09 — REGNUM 13 легковых автомобилей и 18 машин скорой помощи переданы медучреждениям Иркутской области, сообщает 4 октября талерам-канал правительства региона.

Скорая помощь Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сегодня же медицинский транспорт отправится в разные муниципалитеты. В церемонии вручения ключей принял участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Для Иркутской области с её значительной протяженностью всегда важно, чтобы врачи могли быстро добраться до пациентов. Иногда это буквально вопрос жизни и смерти. Правительство Приангарья принимает все возможные меры по обновлению автопарка медицинских учреждений», — подчеркнул губернатор Игорь Кобзев.

На приобретение легковых машин Lada Granta из областного бюджета выделено более 12 млн рублей. На покупку машин скорой помощи было потрачено более 86 млн рублей из федеральной казны.

Как сообщало ИА REGNUM, постановление о том, что до конца 2022 года в Иркутскую область поступит 18 автомобилей скорой помощи, подписал председатель Правительства Российский Федерации Михаил Мишустин.

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