Тайбэй, 4 октября 2022, 14:08 — REGNUM Тайвань запустил свой первый англоязычный новостной и развлекательный телеканал, чтобы придать себе больший вес на международном уровне в то время, когда Пекин сокращает присутствие на острове и стремится утвердить суверенитет, сообщает 3 октября газета South China Morning Post.
Поддерживаемый правительством телеканал TaiwanPlus начал свою деятельность в прошлом году в качестве преимущественно онлайн-платформы для потокового вещания и получил решительную поддержку президента Цай Инвэнь (интересно, что имя главы Тайваня в переводе с китайского означает «английский язык», — прим. ред.).
Выступая на церемонии запуска, Цай сказала, что канал уже поднял международный авторитет Тайваня и будет способствовать установлению еще более тесных связей острова со «странами, которые разделяют наши основные ценности свободы и демократии».
Пекин, который неоднократно заявлял, что Тайвань является его собственной территорией, проявляет все большую активность в англоязычных СМИ, передавая взгляды правящей Коммунистической партии внешней аудитории, особенно через англоязычный новостной канал государственного телевидения China Global Television Network или CGTN. Пекин также оказывает давление на международное пространство Тайваня, в том числе вынуждая иностранные компании называть его частью Китая на своих вебсайтах и регулярно проводя военные учения вблизи острова, отмечает издание.
Министр культуры Тайваня Ли Юн-те заявил, что Тайваню необходимо иметь возможность противостоять тому, что Пекин говорит об острове, и изложить тайваньскую точку зрения.
Телеканал пока доступен только на Тайване, но Ли сказал, что они планируют запустить его в Соединенных Штатах в ближайшие шесть месяцев. На Тайване уже есть несколько англоязычных СМИ, наиболее заметным из которых является газета The Taipei Times, основанная в 1999 году и издаваемая массовым тиражом Liberty Times.