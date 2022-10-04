Тайбэй, 4 октября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Тайвань запустил свой первый англоязычный новостной и развлекательный телеканал, чтобы придать себе больший вес на международном уровне в то время, когда Пекин сокращает присутствие на острове и стремится утвердить суверенитет, сообщает 3 октября газета South China Morning Post.

(сс) 總統府 Глава Демократической прогрессивной партии Тайваня Цай Инвэнь

Поддерживаемый правительством телеканал TaiwanPlus начал свою деятельность в прошлом году в качестве преимущественно онлайн-платформы для потокового вещания и получил решительную поддержку президента Цай Инвэнь (интересно, что имя главы Тайваня в переводе с китайского означает «английский язык», — прим. ред.).

Выступая на церемонии запуска, Цай сказала, что канал уже поднял международный авторитет Тайваня и будет способствовать установлению еще более тесных связей острова со «странами, которые разделяют наши основные ценности свободы и демократии».

«Историями Тайваня следует поделиться со всем миром. Поскольку все больше и больше людей по всему миру проявляют интерес к Тайваню, как никогда важно, чтобы у нас была платформа для приобщения Тайваня к международному сообществу», — заявила Цай.

Пекин, который неоднократно заявлял, что Тайвань является его собственной территорией, проявляет все большую активность в англоязычных СМИ, передавая взгляды правящей Коммунистической партии внешней аудитории, особенно через англоязычный новостной канал государственного телевидения China Global Television Network или CGTN. Пекин также оказывает давление на международное пространство Тайваня, в том числе вынуждая иностранные компании называть его частью Китая на своих вебсайтах и регулярно проводя военные учения вблизи острова, отмечает издание.

Министр культуры Тайваня Ли Юн-те заявил, что Тайваню необходимо иметь возможность противостоять тому, что Пекин говорит об острове, и изложить тайваньскую точку зрения.

«На международном уровне наш голос не был полностью услышан. Китай постоянно распространяет информацию о том, что Тайвань является частью Китая, и многие люди в это верят. Вы говорите им, что это не так, и они спрашивают, почему? Поэтому в будущем мы будем использовать собственные тайваньские СМИ, чтобы объяснить международному сообществу, почему это не так», — отметил Ли.

Телеканал пока доступен только на Тайване, но Ли сказал, что они планируют запустить его в Соединенных Штатах в ближайшие шесть месяцев. На Тайване уже есть несколько англоязычных СМИ, наиболее заметным из которых является газета The Taipei Times, основанная в 1999 году и издаваемая массовым тиражом Liberty Times.