Кабул, 4 октября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Международный комитет Красного Креста охарактеризовал бедность как серьёзную угрозу народу Афганистана и предупредил об ухудшении условий его жизни, пишет портал Darivoa.

DFID — UK Department for International Development Афганские женщины

Комитет сообщил 3 октября в Твиттере, что десятки тысяч людей в Афганистане потеряли работу и с трудом сводят концы с концами.

Международный комитет Красного Креста заявил: «Без международной поддержки ситуация ухудшится. Необходимы дополнительные инвестиции, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации».

Недавно Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций и Всемирная продовольственная программа опубликовали совместный отчёт, в котором говорится, что из-за высокого уровня потребностей, объёма сельскохозяйственной продукции и роста цен на продукты питания прогнозируется, что к ноябрю этого года почти шесть миллионов афганцев столкнутся с чрезвычайной ситуацией голода.

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«Опасения по поводу Афганистана остаются на самом высоком уровне: по прогнозам, к ноябрю 2022 года почти шесть миллионов человек окажутся в состоянии чрезвычайного положения из-за голода, а засуха во многих частях страны царит уже третий год подряд — то, чего не было за последние 20 лет», — указано в отчёте.

По данным этих двух организаций, Афганистану предстоит пережить вторую зиму, к которой многие семьи не готовы.

Продолжение оказания гуманитарной помощи Афганистану

Центральный банк Афганистана сообщает, что в продолжение оказания гуманитарной помощи от международного сообщества в Кабул прибыл очередной пакет в размере 40 миллионов долларов наличными.

Банк, которым руководят представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), высоко оценил продолжение денежной помощи и обратился к международному сообществу с просьбой сделать эти пожертвования через банковский сектор.

В информационном бюллетене банка говорится: «Центральный банк Афганистана всегда старался предоставлять наилучшие банковские услуги для граждан и иметь хорошие отношения со всеми финансовыми и международными банковскими учреждениями в свете принципов и правил».

Международный комитет Красного Креста предупредил об ухудшении условий жизни населения Афганистана. Ранее Всемирная продовольственная программа заявила, что миллионы семей в Афганистане практически не в состоянии справиться с суровой зимой, и заявила, что для оказания помощи этим семьям зимой необходимо 1,1 миллиарда долларов.