Донецк, , 14:03 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 4 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 13:46 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об участии Минска в спецоперации.