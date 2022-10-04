Омск, , 14:02 — REGNUM Глава киевского режима Владимир Зеленский может говорить всё, что угодно, потому что он находится сейчас в ситуации цугцванга, когда каждый его ход лишь ухудшает ситуацию. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил политаналитик Василий Епанчинцев (Омская область), комментируя информацию о том, что Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о невозможности переговоров киевского режима с президентом России Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что бы ни делал сейчас Зеленский, его положение ухудшается. В этом смысле Россия находится в сильной позиции. Отсюда вытекает наркоманская, психически неустойчивая тактика Зеленского, он мечется и не знает, что делать. То они «вступают в НАТО», то не ведут переговоров с одними, вторыми, третьими и десятыми. Зеленский не хочет разговаривать с нашим президентом, Верховным Главнокомандующим Владимиром Путиным. Поэтому единственный другой президент России, с которым Зеленский может провести переговоры, — это Борис Николаевич Ельцин», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

По словам эксперта, вести переговоры с Зеленским не имеет никакого смысла, поскольку заправляют всем его западные кураторы.

«Его хозяева сидят в Вашингтоне. Глава киевского режима — абсолютно управляемый. Это «президент», утративший собственный суверенитет и какую-либо субъектность. Как скажут его западные кураторы, так и будет, а с марионетками Запада нам нет смысла разговаривать», — резюмировал Василий Епанчинцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о своём нежелании проводить переговоры с российским лидером глава киевского режима заявлял в одном из своих выступлений.

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