Иркутск, 4 октября, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в связи объявленной в РФ мобилизацией, поставил на особый контроль вопросы сохранения стабильной ситуации на рынке труда региона, сообщает 4 октября телеграм-канал правительства региона.

Правительство Приангарья Мобилизация

В ходе совещания по вопросам труда и занятости глава Приангарья подчеркнул, что региональному правительству и управлениям федеральных надзорных ведомств необходимо оперативно реагировать на изменение рынка для сохранения рабочих мест и поддержки занятости жителей. Принимаемые меры, подчеркнул он, прежде всего должны быть направлены на защиту трудовых прав мобилизованных и обеспечение кадровой потребности работодателей.

«Очевидно, что в большей степени это касается работодателей, которым необходимо, прежде всего, обеспечить соблюдение прав мобилизованных граждан. Вопросы сохранения стабильной ситуации на рынке труда, обеспечения трудовых гарантий граждан должны быть в приоритете. Для решения этих задач нужны комплексный подход и межведомственное взаимодействие», — заявил Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области создан штаб по координации помощи семьям мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

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