Ставрополь, , 14:01 — REGNUM В Ставропольском крае продолжается уборка кукурузы. В текущем году она проводится уже второй раз. Часть занятых под этой культурой земель использовали вторично, опробовав новые технологии, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Кукуруза stux

«Их 136 тысяч гектаров посевов кукурузы <…> на 700 гектарах опробовали технологию повторного посева. Получили за год два урожая. Отличная работа наших аграриев, которой можно гордиться», — приводит слова Владимирова его пресс-служба.

По его словам, кукуруза убрана уже на 20% площадей, её урожайность предварительно составляет 54 ц/га, что на 10% выше, чем в 2021 году.

Как отметил Владимиров, в сельском хозяйстве с учетом текущей ситуации необходимо использовать все наработанные российскими учеными и аграриями технологии, это имеет «особое стратегическое значение как для региона, так и для всей страны».