Москва, 4 октября, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о трехдневном сроке для вынесения отдельных процессуальных решений, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Сейчас должник, исполнив обязательства, может находится в статусе должника длительное время и сталкиваться в ограничениями, например, арест имущества, запрет выезда за границу или же списание средств со счетов, отметил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Согласно законопроекту, постановление о прекращении исполнительного производства в случае отмены судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ, а также в случае отмены или признания недействительным исполнительного документа, на основании которого возбуждено исполнительное производство, принимается в течение трех дней со дня поступления в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) заверенной копии вступившего в законную силу судебного акта об отмене судебного акта и (или) отмене или признании недействительным исполнительного документа, направленной судом.

Кроме того, устанавливается трехдневный срок для принятия постановления об окончании исполнительного производства в случае фактического исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, в случае фактического исполнения за счет одного или нескольких должников требования о солидарном взыскании, содержащегося в исполнительных документах, объединенных в сводное исполнительное производство, а также в случае невозможности взыскания по исполнительному документу и в случае признания должника банкротом.

Сейчас установлен двухмесячный срок, в течение которого судебный пристав обязан окончить или прекратить исполнительное производство в отношении гражданина-должника.