Стокгольм, 4 октября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Шведский прокурор Матс Юнгквист, отвечающий за расследование утечек из поврежденных трубопроводов «Северный поток» в Балтийском море, заявил, что распорядился закрыть район на время проведения предварительного расследования предполагаемой «грубой диверсии», как передает Associated Press.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

«Я понимаю большой общественный интерес, но мы находимся в начале предварительного расследования, и поэтому я не могу вдаваться в подробности о том, какие следственные меры мы принимаем», — сказал Юнгквист.

Шведская береговая охрана заявила, что кораблям, водолазам, рыболовецким судам и подводным аппаратам запрещено приближаться на расстояние 9,3 км к двум местам утечки у берегов Швеции.

На прошлой неделе, как предполагается, подводные взрывы повредили трубопроводы «Северный поток» 1 и 2 в четырех местах у берегов южной Швеции и Дании и привели к огромным утечкам метана в международных водах Балтийского моря.

В прошедшие выходные власти Дании заявили, что утечка газа из газопроводов прекратилась. Однако в понедельник 3 октября шведская береговая охрана заявила, что, по сообщению одного из ее пилотов, меньшая утечка в трубопроводе «Северный поток — 2» увеличилась и составляет около 30 метров в диаметре.