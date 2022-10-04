Швеция закрыла район предполагаемой диверсии в Балтийском море
Стокгольм, 4 октября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Шведский прокурор Матс Юнгквист, отвечающий за расследование утечек из поврежденных трубопроводов «Северный поток» в Балтийском море, заявил, что распорядился закрыть район на время проведения предварительного расследования предполагаемой «грубой диверсии», как передает Associated Press.
«Я понимаю большой общественный интерес, но мы находимся в начале предварительного расследования, и поэтому я не могу вдаваться в подробности о том, какие следственные меры мы принимаем», — сказал Юнгквист.
Шведская береговая охрана заявила, что кораблям, водолазам, рыболовецким судам и подводным аппаратам запрещено приближаться на расстояние 9,3 км к двум местам утечки у берегов Швеции.
На прошлой неделе, как предполагается, подводные взрывы повредили трубопроводы «Северный поток» 1 и 2 в четырех местах у берегов южной Швеции и Дании и привели к огромным утечкам метана в международных водах Балтийского моря.
В прошедшие выходные власти Дании заявили, что утечка газа из газопроводов прекратилась. Однако в понедельник 3 октября шведская береговая охрана заявила, что, по сообщению одного из ее пилотов, меньшая утечка в трубопроводе «Северный поток — 2» увеличилась и составляет около 30 метров в диаметре.