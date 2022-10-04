Президенты России и Мали обсудили борьбу с терроризмом
Москва, 4 октября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Россия и Мали продолжат сотрудничество в сфере безопасности, сообщает 4 октября пресс-служба Кремля.
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Владимир Путин
Президент России Владимир Путин провёл переговоры с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойта.
«Подтвержден обоюдный настрой и на дальнейшее укрепление российско-малийского взаимодействия в сфере безопасности с целью искоренения террористических группировок на всей территории Мали», — говорится в информации пресс-службы.
Также в поле зрения двух лидеров оказалась ситуация с поставками удобрений.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия продолжит оказывать помощь и поддержку африканской Республике Мали, заявил Владимир Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.