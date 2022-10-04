Москва, 4 октября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Россия и Мали продолжат сотрудничество в сфере безопасности, сообщает 4 октября пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провёл переговоры с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойта.

«Подтвержден обоюдный настрой и на дальнейшее укрепление российско-малийского взаимодействия в сфере безопасности с целью искоренения террористических группировок на всей территории Мали», — говорится в информации пресс-службы.

Также в поле зрения двух лидеров оказалась ситуация с поставками удобрений.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия продолжит оказывать помощь и поддержку африканской Республике Мали, заявил Владимир Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.