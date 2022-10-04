Кемерово, 4 октября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Кемеровской области после пожара на шахте «Ерунаковская-8» организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

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«4 октябре на шахте «Ерунаковская-8» в Новокузнецком районе Кемеровской области произошло возгорание химреагента. В настоящее время возгорание ликвидировано. Работы приостановлены, люди эвакуированы. Угрозы жизни и здоровью работникам нет», — уточнили в ведомстве.

Ход и результаты проверки взяты на контроль.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кузбассе из-за пожара на шахте эвакуированы более 130 горняков.

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