Москва, 4 октября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко об участии Минска в спецоперации.

President.gov.by Флаги России и Белоруссии

«Вы знаете, что Белоруссия — это наш союзник, это наш партнер, с которым у нас Союзное государство. Конечно, в рамках этого Союзного государства и в рамках союзнических отношений происходит очень тесное взаимодействие», — сказал Песков журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск участвует в российской спецоперации, но своих военных туда не отправляет.

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